Mehmetçik ve bölgesinde elektrik kesintisi olacak

Mehmetçik, Pamuklu ve Bafra bölgesinde yarın yaklaşık 4 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Mehmetçik, Pamuklu ve Bafra bölgesine elektrik verilemeyecek