Mehmetçik ve bölgesinde elektrik kesintisi olacak
Mehmetçik ve bölgesinde elektrik kesintisi olacak
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Mehmetçik, Pamuklu ve Bafra bölgesinde yarın yaklaşık 4 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Mehmetçik, Pamuklu ve Bafra bölgesine elektrik verilemeyecek
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