MELEK GİBİYDİ!

Evli ve 1 çocuk annesi olan 46 yaşındaki Betül Özünlü Mahşeker, geçirdiği beyin kanaması sonucu sevenlerine veda etti

Melin Dobran

Başkent Lefkoşa’nın sevilen ve hayat dolu bir kişiliği olan 46 yaşındaki Betül Özünlü Mahşeker, önceki gün hayatını kaybetti. Zamansız vedası ülke genelinde büyük üzüntü yaratan Betül Özünlü Mahşeker, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

Mahşeker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamayan talihsiz genç kadın önceki gün sevenlerine veda etti.

Evli ve 1 çocuk annesi olan Mahşeker’in zamansız vedası, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Tanıyanların ‘Melek gibi birisiydi’ dediği Mahşeker’in dünkü cenaze törenine ailesi, yakınları, mesai arkadaşlarının yanı sıra Başbakan Hüseyin Özgürgün, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Sağlık Bakanlığı

Müsteşarı Kemal Deniz Dana ile birçok siyasi isim katıldı. Mahşeker’in cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Diyalog