‘Melekler’ anısına yarışacaklar…

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu, 6 Şubat’ta gerçekleşen deprem felaketi sonrasında “Melek” olan evlatlarımızın anısına organizasyon düzenleme kararı aldı. Şampiyona, 4 Mart Cumartesi günü saat 14:00’te Lefkoşa’daki Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamada KKTC Çocuk ve Gençler Fitness Şampiyonası’ndan elde edilecek olan gelir tamamıyla bağış olarak, GMTMK Okul Aile Birliği ile yapılacak görüşmeler sonucunda uygun görülen amaç için kullanılacağı ifade edildi.