Melih Gökçek,Kadınlar gününde yaptığı paylaşımla sosyal medyanın diline düştü

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı sosyal medya paylaşımında Anneler Günü'nü kutladı. Sonrasında yeni bir paylaşımda bulunan Gökçek, "Özür dilerim kadınlar günü yazacağıma anneler günü demişim. Neticede her kadın bir anne adayıdır" dedi. Gökçek'in yaptığı hata, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir paylaşımında bulundu. Ancak paylaşımında Gökçek, Kadınlar Günü yerine 14 Mayıs'taki Anneler Günü'nü kutladı.

"NETİCEDE HER KADIN BİR ANNE ADAYIDIR"

Yaptığı hatayı fark ettikten sonra yeni bir paylaşımda bulunan Gökçek, "Kadınlar günü münasebetiyle depremde enkaz altında can veren eli öpülesi analarımızı, PKK ile mücadelemiz de şehit olan bacılarımızı rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Özür dilerim kadınlar günü yazacağıma anneler günü demişim. Netice de her kadın bir anne adayıdır" ifadelerini kullandı.

Haberler.com