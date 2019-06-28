Melis, Mustafa'yı terk etti!

Mustafa Sandal (49) kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup’tan (30) ayrıldı. 6 ay önce Sosyal medyada tanışıp aşk yaşamaya başlayan sevgililer yine sosyal medya yüzünden yollarını ayırdı.

Mustafa Sandal (49) kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup’tan (30) ayrıldı. 6 ay önce Sosyal medyada tanışıp aşk yaşamaya başlayan sevgililer yine sosyal medya yüzünden yollarını ayırdı.

Melis Sütşurup aldatıldığı şüphesiyle Mustafa Sandal’ın, Instagram hesabını yakın takibe aldı. Sonra da cep telefonunda mesajlar yakaladı.

Bunun üzerine tartıştılar. Hemen ardından birbirlerini takipten çıktılar. Mustafa Sandal’ın annesi Tülin Sandal da Melis Sütşurup’u takip etmeyi bıraktı.

Melis Sütşurup bir yakınına “Dönmem mümkün değil. Kalbimi kazanamaz” dedi. Çiftin arasındaki ilk kriz 29 Mayıs’ta patlak verdi.

Mustafa Sandal’ın, Fransa-Cannes’da gittiği gece kulübünde bir genç kızla yakınlaştığı anın görüntüsü sosyal medyaya düştü.

Melis Sütşurup ayrılmak istedi. Popçu, görüntüyü çekenleri suçladı. İkinci kriz 9 Haziran’daki New York konserinin öncesinde yaşandı.

Melis Sütşurup kavga sonrası İstanbul’a yalnız döndü. Mustafa Sandal’ın da konserden hemen sonra yanına geleceğini düşünüyordu.

Ancak ünlü popçu arkadaşlarıyla birlikte Paris’e gitti. Dönüşte sevgilisi Melis’in ayrılık kararıyla karşılaştı.

Mustafa Sandal ilişkisinde yaşanan krizler için “Ayrılmadık, bu haberler teknik bir hata” demişti.