Melisa’nın velayeti Şeyma Subaşı'ndan alındı!

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın boşanması sonrasında Melisa’nın velayet durumu belli oldu…

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızlarının velayet durumu netlik kazandı. 2018 senesinin Aralık ayında anlaşmalı bir şekilde boşanma kararı alan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın kızlarının velayeti baba Ilıcalı'ya verildi.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın boşanması sonrasında Melisa’nın velayet durumu merak konusuydu. Şeyma Subaşı’nın yurtdışı seyahatlerinin yoğunluğu sebebiyle Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı anlaşarak kızları Melisa’nın velayetinin babası Acun Ilıcalı’ya verilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme başvuruyu kabul ederek velayetin babaya yani Ilıcalı’ya verilmesini onayladı.

Şeyma Subaşı’nın sık sık seyahate çıkması nedeniyle Melisa’nın yerleşik bir bir düzene alışkanlık sağlayamaması ve kısa süre sonra okula başlayacak olması bu anlaşmaya yol açtı…