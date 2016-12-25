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Meme kanserini önleyen baharat

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Meme kanserini önleyen baharat
Yapılan araştırmalar meme kanserinin büyümesine ve yayılmasına engel olduğunu ortaya koydu.

Yapılan araştırmalar, kapsaisin içeren baharatların meme kanserinin büyümesine ve yayılmasına engel olduğunu ortaya koydu.

Yapılan yeni bir araştırmaya göre acı baharatlar, meme kanseriyle savaşmaya yardımcı oluyor. Bilim insanları, biber gibi acı yiyeceklerde bulunan kapsaisinin tümörlerin büyümesine ve yayılmasına engel olduğunu ortaya koydu.

 

Günümüzde agresif meme kanseri için mevcut tek tedavi yöntemi kemoterapi. Uzmanlar, sadece bol baharat tüketerek hastalıkla savaşılamayacağı konusunda uyarıyor.

Ruhr-Universität Bochum araştırmacıları, kanserli hücreler üzerinde birtakım testler uyguladı. Her gün birkaç saatte bir bu hücrelere kapsaisin verildi. Kapsaisinin hücrelerde bazı tepkimelere neden olduğu, hastalığa bağlı algılayıcıların aktive olduğu görüldü. Kanserli hücrelerin daha yavaş bölündüğü, aynı anda daha çok kanserli hücrenin öldüğü ve kalan hücrelerin de vücutta yayılmasının zorlaştığı ortaya çıktı.

Kapsaisinin kas ve eklem ağrısını rahatlattığı biliniyordu. Daha önce yapılan araştırmalarda diğer kanser türleriyle savaşmaya yardımcı olduğu kanıtlanmıştı. Aynı zamanda 2014'te yapılan bir araştırmayla bilim insanları, acı yiyen erkeklerin testesteron seviyelerinin daha yüksek olduğunu ortaya koymuştu. Daha birçok araştırma kapsaisinin faydalarını kanıtladı ve kanıtlamaya ediyor.

 

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