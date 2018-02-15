MEMUR İZNE ÇIKTI DAİRE 1 HAFTADIR KAPALI!

Telefon Dairesinin özelleştirilmesi için bazı çalışmaların olduğu yönünde bazı iddialar ortaya atılırken, telefon dairesi çalışanlarının da bu iddiaları gerçekleştirmek için olanca gücü çalıştıkları öne sürülüyor.

Taner ULUTAŞ Vatandaşlardan elde edilen bilgilerde, Mehmetçik Telefon Dairesinin izne çıkan memur nedeniyle bir haftadır kapalı kaldığı öğrenildi. Güvenilir bir kaynak göndermiş olduğu mesajında, Mehmetçik telefon dairesi bir haftadır kapalıdır.Memur izne çıktı diye Mehmetçik Telefon Dairesi kapalı tutuluyor. Vatandaş telefon parasını ödeyemiyor dedi. Ayni kaynak mesajına devamla, bu nasıl iştir. Bir daire oradaki memur izne çıktı diye hiçbir hafta süre ile kapalı tutulur mu? Bu işin artık cılkı çıktı. Vatandaş parasını ödeyemiyor. Memurun ne zaman döneceği belli değil. Yani ne zaman dönerse o zamana kadar daire kapalı mı kalacak ifadesinde bulundu. Detay