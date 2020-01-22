MEMUR-SEN'DEN HÜKÜMETE MAAŞ DÜZENLEME ÇAĞRISI

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga yazılı açıklamasında, Ocak ayının son haftasına girilmesine rağmen kamu çalışanları ile emeklilerin maaşlarına yapılacak düzenlemelerle ilgili olarak hiçbir çalışma yapılmadığını gözlemlediklerini kaydetti. İstatistik kurumu tarafından açıklanan Temmuz-Aralık 2019 dönemine ait yüzde 4.09 enflasyon oranının inandırıcı olmaktan uzak olduğunu belirten Manga, şunları kaydetti: “Hükümeti ivedi olarak, kamu çalışanı ve emeklilerin 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere, maaş düzenlemelerini görüşmek için kamuda üyesi bulunan tüm sendikal örgütleri toplantıya çağırmasını talep ediyoruz. Sadece maaşların enflasyona karşı korunması değil, çalışan ve emeklilerin refah düzeylerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Son zamlarla alım gücünün dibe vurduğu insanımızın Temmuz 2020’yi bekleyecek gücü kalmamıştır. Asgari ücretli dahil, tüm çalışan ve emeklilerin, insan onurunu koruyacak, ele-güne muhtaç olmadan, insanca yaşayabilecek bir maaş talep etmektedir. Sosyal bir devlet olan KKTC devletini yönetenlerinse, bunu gerçekleştirmek görevidir. Memur-Sen olarak taleplerimizi görüşmek üzere hükümet adına Maliye Bakanlığının davetini talep ediyoruz.”