MENOPOZ SONRASI DİKKAT!

Halk arasında kemik erimesi olarak da bilinen osteoporoz riski kadınlarda özellikle menopoz sonrasında önemli ölçüde artmaktadır. Bu nedenle menopoz sonrasında kadınların osteoporozdan korunmak için yaşam tarzlarında önemli değişikliklere gitmek gerekmektedir. Osteoporoz aynı zamanda metabolik kemik hastalıkları arasında en sık görülendir. Kemik erimesi olan kişilerde kemiğin kütlesi azalır ve bu nedenle kemik yapısında ve kalitesinde bozulmalar meydana gelmektedir.



SESSİZ KIRIKLARA DİKKAT!

Osteoporoz görülen kişilerde meydana gelebilecek olan en tehlikeli durum sessiz kırık adı verilen ani kırıklardır. Bu kırıklar özellikle omurgada meydana gelmekte ve tedavi altına alınmadığı takdirde boyun kısalması, nefes darlığı ya da kamburluk gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkabilmektedir.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Osteoporoz genellikle çevresel şartlar ile ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle yaşam tarzını değiştirmek osteoporozdan korunmak için önemli bir yöntemdir. Özellikle sigara ve alkol tüketen kişiler risk altında bulunmaktadır. Ayrıca hareketsiz bir yaşam standardına sahip olan ve aşırı kilosu bulunan kişiler için de osteoporoz riski oldukça yüksektir. Alınan kalsiyum miktarı da osteoporoz da önemli rol oynamaktadır. Çocukluk döneminden itibaren düşük miktarda kalsiyum alan kişiler de osteoporoz görülme riski diğerlerine göre daha yüksektir. Osteoporoz genel olarak çevresel etmenlerden dolayı ortaya çıksa da bazı kişiler diğerlerine göre genetik olarak osteoporoza daha yatkındır. Bu nedenle ailelerinde osteoporoz geçmişi olan kişilerin daha dikkatli olması gerekmektedir.



OSTEOPOROZDAN KORUNMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Osteoporozdan korunmak için beslenmeye dikkat etmek son derece önemlidir. Özellikle taze yeşillik, yeşil sebze ve balık tüketimi osteoporozdan korunmak için tüketilmesi gereken besinlerin başında gelmektedir. Ispanak, lahana ve brokoli gibi kalsiyum açısından zengin gıdaları tüketmek önemli ölçüde yardımcı olmaktadır. Sağlıklı bir bireyin 50 yaşından sonra günlük yaklaşık olarak 1200 mg kalsiyum alması tavsiye edilmektedir. Bu miktar gıdalardan elde edilebilir bir miktardır. Kalsiyumun yanı sıra D vitamini de kemik sağlığında önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle güneşli havalarda her gün 15-20 dakika güneşlenmek vücudun yeteri miktarda D vitamini sentezleyebilmesi için yeterlidir. Ancak bu esnada güneş koruyucu kremlerin kullanılmaması gerekmektedir.

