MENTEŞ AZİZ’İN DAVA ERTELENDİ!

Meslekten 30 ay men edilen avukat Menteş Aziz’in YİM’de açtığı dava ileri bir tarihe ertelendi

Emine UYSAL

Ülkemizin en ünlü hukukçularından olan ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği Disiplin Kurulu tarafından 30 ay meslekten men edilen 85 yaşındaki avukat Menteş Aziz'in ara emri ve kararın bozulması için Yüksek İdare Mahkemesi'ne yaptığı başvuru dün görüşüldü.

YİM'de Yargıç Peri Hakkı'nın huzurunda görüşülen davada Menteş Aziz ile K.T. Barolar Birliği Disiplin Kurulu üyelerinden avukat Süleyman Dolmacı hazır bulundu.

Yargıç Peri Hakkı, K.T. Barolar Birliği Disiplin Kurulu’nun müdafaa dosyalayabilmesine olanak sağlamak amacıyla davayı ileri bir tarihe erteledi.

Avukat Menteş Aziz’in, bir hukuk davası neticesinde müvekkili adına Maliye Bakanlığı tarafından yatırılan 65 bin Sterlini, müşterisinin hesabına yatırmadığı hususunda şikayet yapılmıştı.

“Müşteri parasını harcamak”, “Müşteriye vermemek” ve “Müşteri adına yatırılan parayı ayrı bir hesaba müşteri hesabı açıp muhafaza etmeme” suçlarından K.T. Barolar Birliği Disiplin Kurulu tarafından yargılanarak suçlu bulunmuş ve 30 ay meslekten men edilmesine karar vermişti.

Söz konusu davada, Yahudi bir kadının, KKTC’deki arsasının ilgili daire tarafından dağıtıldığı, iki Kıbrıslı Türk’ün de bu arazi üzerine ev yapması üzerine dava açmak için Menteş Aziz’i görevlendirdiği belirtilmişti.

Açılan hukuk davası sonunda, 2010 yılında Maliye Bakanlığı’nın Menteş Aziz’in müşterisi adına 65 bin Sterlin yatırdığı, ancak müşterisinin bu parayı alamadığı kaydedilmişti.

2012 yılında Yahudi kadının hayatını kaybetmesiyle oğlu Tereke İdare Memuru olarak dava açmış ve Menteş Aziz’den şikayetçi olmuştu.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Disiplin Kurulu’nda avukatlar Hüseyin İzveren, Özkul Özyiğit, Mahmut Tekinay, Güner Çakın'ın huzurunda yargılanan Menteş Aziz, 7 Ocak’ta kurul kararıyla suçlu bulunmuştu.

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