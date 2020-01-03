"Merak etmeyin bitti gitti"

Yeni yılın ilk tatili için arkadaşlarıyla bir kayak merkezine giden ve buradan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkan Seren Serengil, paylaşımına gelen bir yoruma kayıtsız kalmadı.

Yaşar İpek’le Fransa’da gerçekleştirdiği sürpriz evliliğini geride bıraktığımız yıl olaylı bir şekilde bitiren Seren Serengil bu süre zarfında bir de bebek düşürmüştü. Son derece sancılı bir yılı geride bırakan Serengil, 2020 yılına keyifli bir şekilde girmek adına arkadaşlarıyla birlikte kayak tatiline çıktı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIYOR

Geçtiğimiz gün köpekleriyle verdiği bir poz üzerinden insanlara olan güvenini kaybettiğini ima eden Seren Serengil, şimdilerde birkaç arkadaşıyla birlikte çıktığı kayak tatilinden paylaşımlar yapıyor. Birbirinden keyifli karelerini paylaşmaktan geri durmayan Serengil, yaptığı son paylaşım üzerinden kendisine gelen bir yoruma kayıtsız kalamadı. İşte kendisine yapılan yorum ve Serengil’in yanıtı:

“Şan şöhret güzellik de bir yere kadar değil mi Serom? İnsan yalnız kalınca hiçbir şeyin anlamı kalmıyor değil mi?”

“Ben yalnız değilim canım, grup geldik. Ben iyiyim 6 ay oldu merak etmeyin gitti bitti”