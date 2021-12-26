Merakla beklenen görüntü geldi

Kuyrukluyıldız Leonard 70 bin yıl sonra ilk defa Dünya'nın yakınından geçti. O anlar Çin uzay aracı tarafından görüntülendi.

Bir Çin uydusu Leonard isimli kuyrukluyıldızı görüntülemeyi başardı.

Söz konusu görüntü Çinli teknoloji şirketi Origin Space tarafından fırlatılan küçük bir uydu olan Yangwang 1 tarafından çekildi.

70 bin yıl sonra ilk defa Dünya'nın yakınından geçen Leonard'ın bulunduğu kare aynı zamanda Kuzey Işıkları'na da ev sahipliği yaptı.

Leonard en son 70 bin yıl önce iç güneş sisteminde ortaya çıktı. Başka bir deyişle kuyrukluyıldız 70 bin yıllık bir güneş yörüngesinde.

Bu, hiperbolik bir yörüngede olduğu için Leonard'ın son yörüngesi olacak, yani Leonard Güneş'e yaklaşımından sonra güneş sistemini terk edecek.

Leonard, Ocak 2021'de astronom Gregory Leonard tarafından keşfedilmiş ve keşfe imza atan bilim insanının adını almıştı.

Leonard muhtemelen son 35 bin yılını güneşe doğru seyahat ederek geçirdi ve 3 Ocak'ta yıldızımıza en yakın noktaya geldiğinde onu bir daha görmeyeceğiz.

Başka bir deyişle saniyede 71 kilometre hızla ilerleyen Leonard saniyede Güneşe en yakın olduğu noktaya, yani günberiye 3 Ocak'ta ulaşacak.

DÜNYA İÇİN TEHDİT OLUŞTURMUYOR

Bilim insanları kuyrukluyıldızın gezegenimiz için herhangi bir risk taşımadığının altını çiziyor.

Hürriyet