MERCEDES'İ KULLANMIYOR!

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, göreve geldiği günden itibaren Mercedes marka makam aracını hiç kullanmadığını ve geri alınması için maliyeye başvurduğunu açıkladı. Evden işe, işten eve kendi özel aracıyla giden Özersay “resmi maksatlar için de bakanlığın Toyota marka eski bir aracını kullanıyorum” dedi.

Özersay’ın sosyal medya üzerinden açıklaması şöyle:

“Bazı şeyler yokken, varmış gibi yazılıyor. Sorun değil, ben buradan doğrusunu yazayım, herkes kendi vicdanına göre değerlendirmesini yapsın:

1- Geçmişte eleştirdiğim topluca alınmış olan Mercedes makam araçlarından bir tanesi Dışişleri Bakanlığındaydı, bir kez dahi binmedim, kullanmadım. Maliye'ye geri alabileceklerini bildirdim.

2- Önceki dönemde kullanılan Toyota marka eski makam aracını Maliye'den talep ettim, resmi bir görev yerine getireceğimde onu kullanıyorum.

3- Evimden Bakanlığa ve geri evime kendi şahsi aracımla gidip geliyorum.

4- Cumhurbaşkanı ile görüşmem olduğunda eğer parti başkanı olarak davet almışsam kendi şahsi arabamla gidiyorum. Dışişleri Bakanı olarak davet aldığımdaysa yukarıda sözünü ettiğim eski makam aracıyla.

5- Bakanlar Kurulu'na da yürüyerek gidiyorum evet, çünkü Başbakanlık hemen yanıbaşımızda.

6- Meclis'e de kendi şahsi arabamla gidiyorum. Bakanlık bütçesini savunmak için Dışişleri Bakanı olarak son gidişim hariç.

Yani devleti temsilen yerine getirdiğim görüşme ya da ziyaretler dışında makam arabasını kulanmamaya özen gösteriyorum. Özetle, "gara mercedes"lerde gezmiyorum. İşin aslı bu görevi üstlendikten sonra neredeyse hiç gezmiyorum, çünkü Bakanlığa sabah giriyorum ve akşam 20:00'den önce çıkmıyorum...

Durum budur, bakınca görünüyor, sorunca öğrenilebiliyor.

Tabi görmek ya da öğrenmek istiyorsanız.”