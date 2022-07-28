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Meriç ve Serhatköy’de yangın

Meriç ve Serhatköy’de yangın

Meriç ve Serhatköy’de yangın

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Dün Meriç ve Serhatköy’de iki yangın meyana geldi.

Meriç Köyünün kuzey kısmında dün saat 11.00 sıralarında çıkan yangında, 20 dönüm anız ve 15 rulo balya yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Serhatköy’de 16.15 sıralarında çıkan yangında ise, 25 akasya, 10 çam ile 1 zeytin ağacı, 4 elektrik direği ve 70 dönüm kuru ot yandı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.

BRT

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