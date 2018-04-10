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MERİT YANIYOR!

MERİT YANIYOR!

Lefkoşa Merit’te yangın!

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Bugün saat 12:30 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren Merit Otel’in mutfak bölümünde, muhtemelen çalışır durumdaki fritöz içerisindeki yağın alev alması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Soğutma çalışmaları devam ediyor. Çıkan yangın sonucu mutfak bölümünde maddi hasar meydana geldi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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