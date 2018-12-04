Merkel'in Davranışı ‘Utanç Verici’

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Arjantin’deki G-20 Zirvesi’nde Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile görüşmesinden hemen önce Morrison’un özgeçmişini (CV) okuduğu anda çekilen görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Avustralya’da son beş yıl içinde göreve gelen 5’inci başbakan olan Morrison hakkında bilgi sahibi olmadığı öne sürülen Merkel’in bu davranışını Avustralyalı bazı sosyal medya kullanıcıları ‘utanç verici’ olarak nitelendirdi. Avustralyalı Rhiannon Hoffman isimli bir Twitter kullanıcısı, Merkel’i suçlamadığını söylerken, “Ben burada yaşıyorum ama buna rağmen onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum” dedi.

TRUMP ÖVMÜŞTÜ

Morrison, Ağustos ayında Malcolm Turnbull’un görevden ayrılmaya zorlanması sonrasında başbakanlık koltuğuna oturmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Morrison ile görüşmesinde, “Çok kısa sürede iyi işler yaptın” ifadesiyle Avustralya Başbakanı’nı övmüştü. Daha sonra geçilen görüşmede Avustralya ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunun gündeme geldiği bildirilmişti. Başkan Trump’la olduğu gibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la da ilk kez bir araya gelen Morrison görüşmede, Fransa’nın Avustralya için yapacağı denizaltı projesinin ele alındığını açıklamıştı. Scott Morrison, iki ülke arasındaki denizaltı projesinin “son derece iyi ilerlediğini” dile getirmişti.