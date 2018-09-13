MERKEZ KARARI ÖNCESİ DOLARDA SON DURUM!
Dolar...
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Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün faiz kararını açıklayacak. TL'yi destekleyecek bir faiz artışı yapacağına yönelik kuvvetlenen beklentilerle geçen hafta dolar/TL yatay bir seyir izliyordu. Merkez'in kararı öncesi dolar/TL bugün 6.40 TL seviyelerinin altında işlem görüyor.
Bankacılar doların küresel değer kaybının da TL’deki değer kazancında etkili olduğunu ancak esas etkinin artan beklentilerden kaynaklandığına dikkat çektiler.
Dolar/TL 6.3447/6.3493'den Euro/TL 7.3960/7.3906'dan işlem görüyor.
ABD-Çin ticaret gerilimlerine ilişkin devam eden endişenin baskılamasına rağmen dolar, kaynakların Kanada’nın Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın yeniden düzenlenmesi konulu müzakereleri çözmek için ABD’ye imtiyaz vermeye hazır olduğunu belirtmesiyle geriliyor.
Etiketler : Merkez Bankası, TL, dolar
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