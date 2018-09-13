MERKEZ KARARI ÖNCESİ DOLARDA SON DURUM!

Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün faiz kararını açıklayacak. TL'yi destekleyecek bir faiz artışı yapacağına yönelik kuvvetlenen beklentilerle geçen hafta dolar/TL yatay bir seyir izliyordu. Merkez'in kararı öncesi dolar/TL bugün 6.40 TL seviyelerinin altında işlem görüyor.

Bankacılar doların küresel değer kaybının da TL’deki değer kazancında etkili olduğunu ancak esas etkinin artan beklentilerden kaynaklandığına dikkat çektiler.

ABD-Çin ticaret gerilimlerine ilişkin devam eden endişenin baskılamasına rağmen dolar, kaynakların Kanada’nın Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın yeniden düzenlenmesi konulu müzakereleri çözmek için ABD’ye imtiyaz vermeye hazır olduğunu belirtmesiyle geriliyor.