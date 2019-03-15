MERKEZİ CEZAEVİ GREVDE!

Eşit Hak ve Adalet Sendikası HAK-SEN, sendikada örgütlü Merkezi Cezaevi nizamiye personelinin, “Müdürün, aramalarda hizmet veren kadın personeli keyfi bir şekilde görevden aldığı ve 3 personelin de görev yerini değiştirdiği” gerekçesiyle süresiz greve çıktı.

Ziyaretçi girişinde devam eden grevle ilgili olarak BRT’ye açıklama yapan İzzet Türkmen, yılda 45 bine yakın kişinin söz konusu kapıyı kullandığını vurgulayarak, bu kapıda gündüzleri 1 kadın gardiyanın görev yaptığını anlattı.

İlgili personelin müdür tarafından görevden alındığını kaydeden Türkmen, ortaya çıkacak boşluğun, cezaevine uyuşturucu, silah, delici alet, yasaklı madde ve cep telefonu sokulmasına olanak sağlayacağını savundu.

Bunun yaşanmaması için Müdüriyete yazılı dilekçe de verdiklerini anlatan Türkmen, ancak Müdüriyetin yine de görevden alımlara gittiğini belirtti.

Türkmen, “HAK-SEN, Gardiyanlar Birliği ve Gardiyanlar, kimseyi hedef almadı. Tek hedef çalışan ve mahkumların huzur, can ve mal güvenliğidir. Görevden alınan kadın gardiyan kapıya geri gönderilsin. Diğer personeller de görevlerine iade edilsin” dedi.

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı da, sorunun diyalog yoluyla çözülmesine çalıştıklarını belirtti.

Kayalı, bir günde 60-70 kadın ziyaretçinin cezaevine girdiğini de vurgulayarak, kapıda kadın personelin şart olduğunu söyledi.

Müdüriyetin içerideki noksanlığı dile getirerek söz konusu uygulamayı hayata geçirdiğini anlatan Kayalı, müdüriyetle görüştüklerini, konuyu Bakanla da görüşeceklerini belirtti.

Kayalı, uzlaşmak ve sorunu çözmeyi beklediklerini de sözlerine ekledi.Sendika Genel Başkanı İzzet Türkmen, grevin gerekçesi ve yaşanan sorunlarla ilgili olarak hazırlanan yazıyı ise bu sabah İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a da iletti.