Merkezi Cezaevi’yle ilgili tasarıya ivedilik

Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nın ivedilikle komitede görüşülmesi oy birliğiyle oylandı. CTPve HP ivediliğe onay verdi.

CTP milletvekili Erkut Şahali, yasanın bir an önce yürürlüğe girmesini temenni ederek, “Dileriz yasa bir an önce uygulanır, hep çalışanlar hep de devletin güvencesi altında ceza çekenler ve bizler de bu utançtan kurtuluruz” dedi.

HP milletvekili Ayşegül Baybars da Genel Kurulda söz alarak, yeni cezaevinin teşkilat yasasının çalışanların, mahkum ve zanlıların insan onuruna yakışır bir ortama kavuşması için önemli olduğunu söyledi.

Baybars, “Yasa tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesi, Meclis kapanmadan yürürlüğe girmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, yeni cezaevi için 112 milyon TL’ye yakın mali kaynağın Türkiye’den aktarıldığı, biten binaya teşkilat yasasında eksiklik olduğu ve diğer eksiklikler nedeniyle taşınılamadığını söyledi.

Öztürkler, “Rötuşları yapıp, konuyu buraya getirmek de bana, daha çağdaş ve modern bir cezavi, buradaki insanların yeniden topluma kazandırılması önemli” dedi.

Başbakan Ünal Üstel de, binanın 2 yıldır tamamlandığını ancak teşkilat yasası hazır olmadığından yeni cezaevine taşınılamadığını söyledi.

Üstel, “En öncelikli yasalarımızdan biri de bu. Yeni cezaevine taşınmak gereklilik. 350 tutuklu yerine 700 civarında kişi barındırılıyor” dedi.

Üstel, Haziran’ın 15’ine kadar elektronik sorunlarının da giderilmesinin hedeflendiğini söyledi.