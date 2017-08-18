MERMİ HIRSIZLIĞINDAN DAVA OKUNDU!

FETÖ propagandası yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan Astsubay kardeşlere ‘mermi hırsızlığından’ dava okundu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da FETÖ propagandası yapan kitapları kuyuya attıkları tespit edilerek tutuklanan Kıdemli Başçavuş kardeşler Adem Bilgen ile Ahmet Bilgen aleyhine askeri birliğe ait mermileri çaldıkları gerekçesi ile de suçlamada getirildi. Zanlılar bu kapsamda dün teminat talebi ile Lefkoşa’da Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.

Polis Müfettiş Muavini Ömür Dalkıran, zanlıların GKK Karargâh Merkez Şube Müdürlüğü’nde Kıdemli Başçavuş olarak görev yaptıklarını, zanlılar hakkında “yasa dışı terör örgütüyle ilgili propaganda niteliğinde yayın bulundurma ve kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçlarında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, zanlılar hakkında başlatılan soruşturmasın halen sürdüğünü ancak etki etme olasılıklarının kalmadığını belirterek, zanlılara tasarruflarında bulunan ve askeri birliğe ait fazla mermileri çaldıkları gerekçesi ile dava okunduğunu da söyledi. Polis, zanlıların söz konusu dava nedeni ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 5’er bin TL nakit teminat yatırmaları ve 2’şer kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Diyalog