Mersinlik’te orman yangını: Havadan müdahale yeniden başladı

Mersinlik’teki yangında dördüncü güne uyandık. Yangına dün havadan yapılan yoğun müdahale ile iyimser bir hava esmeye başladı. Ancak hava karardıktan sonra hişler yeniden kötüye gitmeye başladı. Hava müdahalesi durduktan sonra işler yeniden fenalaşmaya başladı.

Rüzgarın şiddetini artırması ile alevler tekrardan yükseldi. Yangın doğu yönünde ilerlemeye devam etti. Zaman zaman yangının Kantara’ya ulaşması konusunda endişe yaşandı. Karadan yapılan müdahale ile yangının yolu geçmesinin önü alındı.

Yaşanan sıcak gelişmeler sonucu Cumhurbaşkanı Tatar ile Başbakan Ünal Üstel programlarını iptal ederek dün gece yeniden yangın bölgesine gitti, yangının ilerleyişini önlemek için yapılan çalışmaları yerinde izledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Dün akşam saat 19.30 itibarıyla havadan müdahale durdu. Bu sabah itibariyle havadan müdahale yeniden başladı.

BRT