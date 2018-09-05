Mert Fırat'ın yaptığı saygısızlık!

Ebru Polat, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.

Parmağında alyansıyla görüntülenen şarkıcı, ”Çok ve stresli günler geçiriyorum. Bir arkadaşım dedi ki senin stresini alayım. Yüzük hediye almış, ne yaparsan yap ister parmağına tak ister anahtarlık yap" diye konuştu.

KARIŞMAK İSTEMEDİM!