Merve Boluğur battı!

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur, kozmetik işine el atmıştı.

32 yaşındaki oyuncunun geçen yıl piyasaya sürdüğü rujlar, beklenen ilgiyi görmedi.Markanın internet sitesini kapatan Boluğur, anlaştığı mağazaların stok fazlalığı üzerine indirim üstüne indirim yaptı.

Bu arada güzel oyuncunun, iş ve özel yaşamındaki başarısızlık yüzünden depresyona girdiği iddia edildi.

Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Hayatımın en mutlu, huzurlu dönemini yaşıyorum. Tükenmedim, yeniden doğdum” demişti.