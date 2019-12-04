Merve Boluğur efkar dağıttı!
Merve Boluğur efkar dağıttı!
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Uzun süredir evden çıkmayan Merve Boluğur, önceki akşam gecelerdeydi. Bir süredir eve kapanan güzel oyuncu, arkadaşlarıyla bir mekanda eğlenip stres attı.
Dostlarını hayatından çıkaran Merve Boluğur, birkaç kız arkadaşıyla gittiği mekanda kurtlarını döktü.
'Bir Sevda Geldi Başıma' parçasında halay çeken oyuncu, 'Antebin Hamamları' şarkısında da göbek attı.
Etiketler : Merve Boluğur, efkar dağıtma
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