Merve Boluğur hakkında şoke eden iddia!

İş ve aşkta mutsuz olduğu konuşulan Merve Boluğur, iddiaya göre tükenmişlik sendromuna yakalandı. Eski eşi Murat Dalkılıç'ın aşkı Hande Erçel'i gizli gizli takip eden oyuncunun, dostlarıyla da bağını kopardığı öne sürülüyor.

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Merve Boluğur, "iş ve özel yaşamında mutsuzluk yaşadığı" haberleri ile magazin gündeminde...

Murat Dalkılıç'la iki yıllık evliliği Eylül 2017'de biten ve üzüntüden saç kıran olan oyuncunun psikolojisi iyice bozuldu. Eski eşinin, sevgilisi Hande Erçel'le mutluluk pozları da Boluğur'u etkiledi.

Tükenmişlik sendromuna yakalandığı öne sürülen Boluğur'un psikolojisinin bozulmasında geçen yıl sosyetik Hakan Sabancı ile yaşadığı kaçamağın da etkili olduğu konuşuluyor.

Hakan Sabancı ile görüntülenmesi hakkında "Bu ilişkinin her saniyesinden pişmanım" açıklaması yapan güzel oyuncunun, kalbini aşka kapattığı belirtildi.

İş hayatında başarıyı yakalayamayan Merve Boluğur, menajeriyle bile yollarını ayırdı.

HANDE'Yİ TAKİPTE

Sık sık Hande Erçel'in videolarını izleyip kendisini güzel oyuncuyla mukayese ettiği konuşulan Merve Boluğur, iddiaya göre yakın dostlarının telkinlerine de kulak tıkadı.

"TABLO GİBİYİM"

Dostları ile bağını koparıp psikolojik tedaviye başladığı iddia edilen 32 yaşındaki oyuncunun, dün paylaştığı selfie'ye "Tablo gibiyim" notu düşmesi dikkat çekti.

Merve Boluğur ile 2015-2017 yılları arasında evli kalan şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu Hande Erçel ile mutlu bir beraberlik sürdürüyor.