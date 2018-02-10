Merve Boluğur sustu dekoltesi konuştu

Murat Dalkılıç, tarafından aldatılan ve uzun süre kendisini toparlayamayan Merve Boluğur, önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıdı. Merve Boluğur'dan çok dekolteli kıyafeti konuştu.

Oyuncu Merve Boluğur önceki akşam Etiler’de bulunan bir AVM’de arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi. Gece yarısı mekanı terk eden Boluğur, derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle dikkat çekti. Ünlü oyuncu muhabirlerin tüm sorularını yanıtsız bıraktı.