Merve Sevi'den şiddet iddialarına yanıt
Merve Sevi'den şiddet iddialarına yanıt
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Geçen günlerde kocasından şiddet gördüğü haberleriyle gündeme gelen oyuncu Merve Sevi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu
Geçen yaz spor eğitmeni Çalkan Algün ile evlenen Merve Sevi’nin, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle geçen günlerde boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Hatta çift, sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi de bırakmıştı.
'ENERJİ İÇECEĞİNİ SURATIMA FIRLATTI' DEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
30 yaşındaki Merve Sevi ise konuyla ilgili olarak “Ayrılık yok. Sadece Instagram sayfalarımızı kişisel kullanma kararı aldık” açıklamasını yapmış olmasına rağmen oyuncunun şiddet gördüğü iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldığı yazılıp çizilmişti. Hatta Merve Sevi’nin “Kocam enerji içeceğini suratıma fırlattı” şeklinde bir açıklamada bulunduğu bile söylenmişti.
MERVE SEVİ’DEN ‘HER EVLİLİKTE OLUR’ AÇIKLAMASI
Konuyla ilgili haberlerin büyümesi üzerine Merve Sevi sosyal medya hesabından bir açıklama metni paylaştı ve eşiyle yaşadıklarının şiddet boyutuna varmadığını ve her evlilikte yaşanabilecek bir şey olduğunu yazdı.
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