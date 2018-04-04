Merve Sevi'den şiddet iddialarına yanıt

Geçen günlerde kocasından şiddet gördüğü haberleriyle gündeme gelen oyuncu Merve Sevi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu

Geçen yaz spor eğitmeni Çalkan Algün ile evlenen Merve Sevi’nin, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle geçen günlerde boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Hatta çift, sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi de bırakmıştı.

'ENERJİ İÇECEĞİNİ SURATIMA FIRLATTI' DEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

30 yaşındaki Merve Sevi ise konuyla ilgili olarak “Ayrılık yok. Sadece Instagram sayfalarımızı kişisel kullanma kararı aldık” açıklamasını yapmış olmasına rağmen oyuncunun şiddet gördüğü iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldığı yazılıp çizilmişti. Hatta Merve Sevi’nin “Kocam enerji içeceğini suratıma fırlattı” şeklinde bir açıklamada bulunduğu bile söylenmişti.

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