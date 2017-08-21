Meryem Uzerli'den veda

Meryem Uzerli, yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

Başrollerini Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır'ın oynadığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın geçen yıl kadrosuna Meryem Uzerli de katılmıştı. 34 yaşındaki Uzerli, bu sezon kadroda olmayacak.

"VEDALAŞMAK ZOR"

Uzerli dizi ekibine duygusal bir mesajla veda etti: "Sevgili Suzi,

Seni çok özleyeceğim. Güçlü, komik, zeki bir insandın. Senin için 15 bölüm yazılmış bir hikaye malesef devam etmiyor. Vedalaşmak zor fakat hayat bizi hatıralar ile de mutlu edebilir. Sen de bana her oynadığım karakter gibi bir şey ögrettin. Tesekkür ediyorum Suzan Suzi... Ben de senin gibi bu dünyada sadece bir misafirim kurallar bu. Çok şükür seninle tanıştım. Ve teşekkür ediyorum mükemmel edho ekibe. Ekip derken sadece dizi ekip degil, sizi seyirci olarak da diyorum"



