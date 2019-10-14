"MESAJIM YANLIŞ ALGILANDI!"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı’nın sorularını yanıtladı.

“Barış Pınarı Harekatı” hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından büyük bir linçe maruz kaldığını belirten Akıncı, “Büyük haksızlık yapılıyor, ciddi bir çarpıtma var. Ben söyleyeceğimi net dile getiren bir insanım. Söylediğim şu: Türkiye’nin terör belasından kurtulmasını istemeyen var mı Kıbrıs’ta? Elbette bunu istiyorum. Çarpıtmaya mahal yok” dedi.

Akıncı’nın açıklamasında Kıbrıs Barış Harekatı’nın da bulunması eleştiri oklarının Akıncı’ya çevrilmesine neden olmuştu.

Alçı’nın 1974’teki harekata atıfta bulunmasının nedeni hakkında yönlendirdiği soruya ise Akıncı, bu ifadeyi daha önceden de kullandığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ben her savaş için aynı şeyi söylüyorum. Bir daha olmasın, yeni şehitler vermeyelim. Benim sıklıkla oturttuğum bir bağlam bu. Bakın o açıklamada da var, ben Kıbrıs Barış Harekatı’nda bir genç olarak Lefkoşa’daydım ve o harekata katıldım. En yakın arkadaşlarım gözümün önünde şehit oldular. Operasyon desek de neticede bu bir savaş. Benim ne demek istediğimi Kıbrıs’ta herkes bilir. Eski bir siyasetçiyim. Söylediklerime burada tepki yok. Kıbrıs’ta yıllardır benim nerede durduğumu görüyor insanlar” dedi.

Açıklamada yer alan ‘diyalog ve diplomasi’ sözlerine ilişkin “Sorunun çözümü için PKK-YPG ile diyalog mu öneriyorsunuz?” sorusu üzerineise Akıncı, “Hayır, kastım PKK filan değil. Türkiye ile Suriye arasında en kısa zamanda diyalog ve diplomasi kanalları açılsın istiyorum. Yalnızca Suriye değil AB ile Mısır ile de öyle. Ben diplomasi ve diyaloğun gücüne inanıyorum. Bu yalnızca bu mesele ile sınırlı değil. Yoksa terör örgütleri ile görüşsün gibi bir şey demiyorum. Zaten onu diyecek konumda da değilim. Türkiye’deki atmosferi buradan çok iyi anlamak imkansız. O duygu seli içinde bizim vermek istediğimiz mesaj doğru algılanmadı” dedi.