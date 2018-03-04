Mesleki ve toplumsal sorunlara eğileceğiz

Emine UYSAL

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, etkin, enerjik ve mücadeleci bir Baro görüntüsü verme kararlılığında olduklarına işaret etti.

Kıbrıs’a konuşan Barolar Birliği Başkanlığı Hasan Esendağlı, avukatlık mesleğinin de, genel anlamda yargının da çok ciddi ve yapısal sorunları olduğuna vurgu yaptı.

Esendağlı, “Avukatlar, mesleklerini icra ederken birçok engelle karşı karşıya gelmekte ve hak savunabilmek için önce bu engelleri aşmak zorunda bırakılmaktadır. Ekonomik kaygı ve sorunların da eklenmesi ile mesleğin idamesi oldukça sorunlu ve zor bir hal almıştır. Bu zorluk genç meslektaşlar için kat be kat daha fazla hissedilmektedir. Bu sorunlarla ilgili somut teşhis ve çözüm önerilerine sahibiz” dedi.

Hasan Esendağlı, meslek icrası sırasında karşılaştıkları engel ve sorunlarla ilgili tüm muhataplarla en kısa sürede temas ve girişim başlatarak, çözüm geliştirmek için aktif bir süreç başlatacaklarını anlattı.

Esendağlı, “Yargı süreçleri ile ilgili tıkanıklık ve zorluklarla ilgili olarak da Yüksek Mahkeme ve Yüksek Adliye Kurulu başta olmak üzere tüm paydaşlarla işbirliğine hazırız ve sorunların çözümü için aktif rol üstlenme azmindeyiz” dedi.

“Avukatlar Yasası hazırlayıp yasalaşması için çaba sarf edeceğiz”

Hasan Esendağlı, Fasıl 2 Avukatlar Yasası’nın güncel ihtiyacı karşılamaktan oldukça uzak ve yetersiz kaldığını belirtti.

Esendağlı, Fasıl 2 Avukatlar Yasası’nın yerine çağdaş bir Avukatlar Yasası hazırlayıp, yasalaşması için çaba sarf edeceklerine vurgu yaparak, “Bu yasa ile Baronun kurumsallaşması, mesleğin çağdaş ve güncel bir tanımının yapılması, sömürüsüne uğramasını engelleyici hükümlerin getirilmesi, mesleğin onurunun korunması ile ilgili pek çok yenilik getirebileceği kanaatindeyiz” dedi.

“Yaşamsal sayılabilecek derecede önemli sorunlar var”

Hasan Esendağlı, Barolar Birliği’nin bir meslek örgütü olarak bu yeni dönemde mesleki sorunları ve özellikle genç meslektaşların yaşamsal sayılabilecek derecede önemli sorunlarını çözmek için gayret sarf edeceğini belirtti.

Esendağlı, şöyle devam etti:

“Baro, yargının daha iyi çalışabilmesi için üzerine düşen katkıyı koymaya çalışacaktır. Ancak, bunu yaparken de asla toplumsal sorunlara ilgisiz ve duyarsız kalmayacaktır. Tam aksine, toplumun ve ülkenin yaşadığı her sorunun doğrudan Baro’nun konusu olduğu bilinciyle ses verecek, eleştiri yapacak, çözüm önerileri sunacak ve toplumdan yana, ülke yararına üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Benimle birlikte Baro kurullarınca seçilerek görev alan ve ayrıca her türlü katkıya hazır olan meslektaşlarımızın etkin, enerjik ve mücadeleci bir Baro görüntüsü verme kararlılığında olduğumuzu özellikle belirtmek isterim.”

650 avukat aktif olarak mesleği icra ediyor

Hasan Esendağlı, KKTC’de kayıtlı bulunan 850 avukat olduğunu ve 600-650 civarındaki avukatın, mesleği aktif olarak icra ettiğini belirtti.

Esendağlı, bu sayının çoğunluğunu ise “genç” olarak değerlendirilebilecek meslektaşlarının oluşturduğunu söyledi.

Hasan Esendağlı, 27 Şubat’ta gerçekleştirilen Barolar Birliği Genel Kurulu’nda Barolar Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı’na ve Yüksek Adliye Kurulu üyeliğine seçildiğini de anımsattı.

Esendağlı, “Oldukça geniş bir katılım ve destekle seçilmiş olduğum bu görevlerin tarafıma yüklediği sorumluluğun büyüklüğünün bilincindeyim. Üç yıl boyunca Başkanlığını yürüteceğim Barolar Birliği, bu yeni dönemi en iyi ve efektif şekilde kullanma kararlılığındadır” dedi.

Kıbrıs