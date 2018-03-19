MESLEKTEN MEN Mİ EDİLECEKLER?

Yasadışı kürtaj skandalına adı karışan doktorların meslekten men edilip edilmeyeceğine ilişkin kararı üretecek olan Tabipler Birliği Onur Kurulu yakında toplanıyor ancak verilecek olan ceza meslekten men dahi olsa, bir ömür sürmüyor...

Ertuğrul Senova

İstinaf kararı önceki hafta açıklanan ve kamuoyu tarafınca “Yasadışı kürtaj” davası olarak anılan, Girne’deki Ada Hospital isimli özel hastanede bazı hamileliklerin yasal olmayan şekilde sonlandırılması olayıyla ilgili dava, iki yıla aşkın bir sürenin ardından sona erdi. Olaya adı karışan üçü doktor ve ikisi hemşire olmak üzere toplam beş kişi, yargı karşısında suçlu bulundu.

Olaya adı karışan ve dava sonucunda suçlu bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Fahri Karagözlü, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Rasiha Serdaroğlu ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, ayni zamanda Ada Hospital’in sahibi Dr. Verda Tunçbilek’in hekimlik hakkından men edilip edilmeyeceği kamuoyunca merak konusu halini aldı.

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Sağlık Bakanı Filiz Besim ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) Başkanı Kenan Arifoğlu, doktorların mesleklerinden men edilip edilmeyeceğine ilişkin kararı, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği bünyesinde bulunan Onur Kurulu’nun alacağını ifade etti.

BESİM: “MEN CEZALARI ÖMÜR BOYU DEĞİL”

Geçmiş dönemlerde KTTB’de başkanlık görevini de üstlenen Sağlık Bakanı Filiz Besim, ülkede hekimlik hizmeti verebilmek için ilk olarak KTTB’ye kayıt zorunluluğu olduğunu kaydetti. Birlik başkanlığı yaptığı dönemlerde yanlış uygulamalara bağlı olarak bazı doktorlara meslek haklarından men cezası verdiklerini belirten Besim, verilen cezaların hiçbir zaman ömür boyu sürecek şekilde olmadığını ifade etti.

Bakan Besim, bugüne kadar verdikleri cezaların 3 gün ile 6 ay arasında değiştiğini kaydederek, bu kararın tamamen KTTB bünyesindeki Onur Kurulu’na ait olduğunu vurguladı.

HASTANENİN KADIN DOĞUM SERVİSİ KAPATILDI

Öte yandan, olayla ilgili yargı süreci sonlanana kadar hizmet hakkı dondurulan Ada Hospital’daki kadın doğum servisinin yeniden hizmete açılıp açılmayacağına ilişkin soru üzerine konuşan Besim, ilgili hastanenin adının ‘Ada Tüp Bebek Merkezi’ olarak değiştirilmesi ve yalnızca tüp bebek konusunda hizmet verilmesi adına bakanlığa izin talebinde bulunulduğunu kaydetti.

ARİFOĞLU: “RESMİ BİR KARAR YOK… ONUR KURULU TOPLANACAK”

KTTB Başkanı Kenan Arifoğlu ise, yargı süreci devam eden davalarla ilgili açıklama yapmanın yasadışı olduğundan dolayı bunca zamandır konuya ilişkin açıklamada bulunmadıklarını ve davanın sonlanmasını beklediklerini ifade etti.

Arifoğlu Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta sonlanan davada suçlu bulunan doktorların meslek meslekten men edilip edilmeyeceklerine ilişkin, beş kişiden oluşan bir Onur Kurulu’nun, en kısa zamanda toplanarak konuyu değerlendireceğini ve kamuoyuna açıklamada bulunacaklarını kaydetti. Birlik başkanı, konuyla ilgili henüz resmi bir kararın bulunmadığını, konun çok yeni olduğunu söyledi.

TUNÇBİLEK VE OKBURAN 22 GÜN SONRA SERBEST

Perşembe gün alt mahkemede görüşülen davada, cezası 2 yıla düşen Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Rasiha Serdaroğlu ve hemşire Ayşegül İşbilen, yargılanma sürecini cezaevinde geçirdikleri ve kesinleşen ceza sürelerinin dolması nedeniyle, ayni gün akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Öte yandan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, ayni zamanda Ada Hospital’in sahibi Dr. Verda Tunçbilek ile hemşire Taner Okburan ise yargılanma sürecinde 9 ay 7 gün süreyle cezaevinde kalmaları nedeniyle, 22 gün sonra tahliye olacak. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Fahri Karagözlü’nün mahkûmiyeti ise 6 ay sonra sona erecek.

ESKİ VEKİLİN DAVASI ERTELENDİ

Öte yandan davayla ilgili olarak eşi Dr. Rasiha Serdaroğlu yargılandığı sırada 3 tanığa ulaşarak ifadelerine müdahale etmeye çalıştığı gerekçesiyle eski milletvekili Ergün Serdaroğlu hakkında açılan dava, dün görüldü. Eski vekilin davası, tebliğ edilemediği için 16 Nisan’a ertelendi.

Kıbrıs Postası