Messenger'da yeni dönem başlıyor!
Attığınız her mesaj artık...
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Whatsapp'ta bir süredir kullandığımız mesajı geri alma özelliği sonunda Facebook Messenger'a da geldi. Messenger'dan attığınız mesajları; artık karşı tarafın ekranından da silebileceksiniz.
Messenger'a mesajları geri alma özelliği geldi. Söz konusu özellik öncelikle Messenger'da; Bolivya, Kolombiya, Litvanya ve Polonya gibi ülkelerde aktif hale geldi. Yakın zamanda, söz konusu özellik dünyadaki tüm kullanıcılara hitap edecek.
Bu Facebook'un planlarının sonu değil. Şirket; şifrelenmemiş mesajların veya sohbetlerin tamamının son kullanma tarihlerini ayarlamayı içeren kapsamlı özelliklerini, tüketim tablosuna yerleştirmeyi planlıyor.
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