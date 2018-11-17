Messenger'da yeni dönem başlıyor!

Whatsapp'ta bir süredir kullandığımız mesajı geri alma özelliği sonunda Facebook Messenger'a da geldi. Messenger'dan attığınız mesajları; artık karşı tarafın ekranından da silebileceksiniz.

Messenger'a mesajları geri alma özelliği geldi. Söz konusu özellik öncelikle Messenger'da; Bolivya, Kolombiya, Litvanya ve Polonya gibi ülkelerde aktif hale geldi. Yakın zamanda, söz konusu özellik dünyadaki tüm kullanıcılara hitap edecek.

Bu Facebook'un planlarının sonu değil. Şirket; şifrelenmemiş mesajların veya sohbetlerin tamamının son kullanma tarihlerini ayarlamayı içeren kapsamlı özelliklerini, tüketim tablosuna yerleştirmeyi planlıyor.