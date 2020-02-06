Messi bombası! İşte yeni adresi...

Barcelona'da Ernesto Valverde'nin görevden alınmasının ardından sportif direktör Eric Abidal ile sorunlar yaşayan Lionel Messi, yaz ayında Barcelona'dan ayrılırsa ilk tercihi Manchester City olacak.

İngiltere kaynaklı Manchester Evening sitesi, Barcelona sportif direktörü Eric Abidal ile sorun yaşayan Messi'nin yeni adresini Manchester City olarak duyurdu.

Dünyaca ünlü Arjantinli yıldız, Eric Abidal'in görevden alınan Ernesto Valverde için yaptığı, "Futbolcular kendisinden memnun değildi. İç iletişimde sorunlar yaşanıyordu. Ayrıca antrenmanlarda da iyi çalışılmıyordu. Dışarıdan bakıldığında her şey iyi gibi görünüyordu ama eski futbolcuysanız bazen bu gibi durumları hissedersiniz. Bazı detayları da gözden kaçırmazsınız. Ben de yönetime Valverde ile ilgili düşüncelerimi söyledim ve gönderilmesi kararı alınmasını istedim" açıklamasının ardından Fransız sportif direktöre sosyal medya hesabından yanıt vermişti.

Messi cevap olarak, "Herkes kendi görev alanından sorumlu olmalı ve kararlarına dikkat etmelidir. Futbolcular, sahada olanları ve kendilerini iyi hissetmedikleri zamanı ilk bilenlerdir. Sportif yöneticiler de sorumluluklarını ve özellikle aldıkları kararları üstlenmelidirler. Son olarak oyuncular hakkında konuşuyorsan isim vermelisin. Bunu yapmadığın zaman ortaya herkesin ismini atmış, doğru olmayan dedikoduların yayılmasına olanak sağlamış ve hepimizi kirletmiş oluyorsun" ifadelerini kullanmıştı.

AGUERO'YU DEVREYE SOKTULAR

Manchester City yöneticileri Ferran Soriano ve Txiki Begiristain, takımın yıldız oyuncusu Agüero'yu Messi transferi için aracı yaptı. Messi'nin Guardiola ile birlikte yeniden bir araya gelmek istediği ifade edildi.