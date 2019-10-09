Metabolizma üzerinde etkisi büyük!

Hindistan cevizi yağı kaç kalori? Hindistan cevizi yağının besin değerleri ve kalorisi

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil gibi birer başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılanlardan biri de Hindistan cevizi yağıdır. İşte hindistan cevizi yağının besin değerleri ve kalorisi...

Özellikle kadınların son zamanlarda en sık tercih ettikleri Hindistan cevizi yağı, yemeklerden cilt bakımına kadar birçok alanda kullanılan besleyici bir yağ türüdür. Katı ve sıvı olmak üzere 2 farklı türü olan Hindistan cevizi yağı yağı aslında kilo vermek isteyenlerin dostu bir yağdır, çünkü metabolizmanız üzerinde güçlü etkileri olan yağ asitleri içerir. Bu da daha fazla kalori yakmak, iştahınızı azaltmak ve BMI ve bel yağlarınızı azaltmak için size yardımcı olur. Peki hindistan cevizi yağı kaç kaloridir? Hindistan cevizi yağının besin değerleri ve kalorisi…

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI KAÇ KALORİDİR: 100 gram Hindistan cevizi yağı yaklaşık 892 kcal’dır.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ BESİN DEĞERLERİ

100 g Hindistan cevizi yağında aşağıdakiler bulunur:

Su: 0.03 g

Enerji: 892 kcal

Protein: 0 g

Toplam yağ: 99.06 g

Karbonhidrat: 0 g

Lif: 0 g

Toplam şeker: 0 g

Kalsiyum: 1 mg

Demir: 0.05 mg

Magnezyum: 0 mg

Fosfor: 0 mg

Potasyum: 0 mg

Sodyum: 0 mg

Çinko: 0.02 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 0 mg

Tiamin: 0 mg

Riboflavin: 0 mg

Niasin: 0 mg

B-6 Vitamini: 0 mg

Folat, DFE: 0 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE:0 µg

A Vitamini, İÜ: 0 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.11 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 0.6 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 82,48 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 6,33 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 1.7 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0.03 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg