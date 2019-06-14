Metabolizmayı doğrudan etkiliyor!

Tiroid uyarıcı hormon (TSH), hipofiz bezini tarafından üretilir. Bu hormon vücudunuzdaki hormon üretimini ve metabolizmayı düzenlemeye yardımcı olur. TSH, tiroid bezinin salgıladığı tiroksin gibi metabolizmanız için hayati öneme sahip olan diğer hormonları üretmesine yardımcı olur. TSH değerleri yaşınıza, cinsiyetinize ve yaşam şartlarınıza bağlı olarak oldukça büyük farklılıklar gösterebilir. Stres, beslenme düzeniniz, kullandığınız ilaçlar ve adet görüyor olmanız TSH değerlerinizde anormal farklılıklar çıkmasına sebep olabilir. TSH değerlerinin düşük olması hipotiroidi denen bir duruma yol açar. Hipotirioidi de yorgunluk, ani kilo alımı, eklem ve kas ağrıları, eklemlerde şişlik, kabızlık, cilt kuruluğu ve yüksek kolesterol gibi belirtiler ortaya çıkar. Şimdi TSH değerlerinin düşük çıkması durumunda bu değerleri yükselten besinlerin neler olduğuna bir göz atacağız...

Kanınızda çok fazla tiroid hormonu (hipertiroidizm ) veya çok az tiroid hormonu (hipotiroidizm ) belirtileri varsa TSH testine ihtiyacınız olabilir. Yüksek TSH düzeyleri, tiroidinizin, hipotiroidizm adı verilen bir durum olan yeterince tiroid hormonu üretmediği anlamına gelebilir. Düşük TSH düzeyleri ise, tiroidinizin hipertiroidizm adı verilen bir durum olan hormonlardan çok fazla ürettiği anlamına gelebilir. Peki TSH değerlerini yükselten yiyecekler nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

TSH NEDİR?

Tiroid uyarıcı hormon, hipofiz bezini tarafından üretilir. Bu hormon vücudunuzdaki hormon üretimini ve metabolizmayı düzenlemeye yardımcı olur. TSH, tiroid bezinin salgıladığı tiroksin gibi metabolizmanız için hayati öneme sahip olan diğer hormonları üretmesine yardımcı olur. Bunun yanında genel enerji seviyeniz, sinir fonksiyonlarınız gibi vücudunuzun düzenine etki eden birçok faktöre de katkıda bulunur. TSH normal değeri litre başına 0.4 ila 4.9 mililitredir. Yakın tarihte gerçekleştirilen bir çalışma, normal aralığın 0,45 ila 4,12 mU / L şeklinde olması gerektiğini göstermektedir.

TSH değerleri yaşınıza, cinsiyetinizi ve yaşam şartlarınıza bağlı olarak oldukça büyük farklılıklar gösterebilir. Örneğin 29 yaşında bir kadının 4,2 mU/L civarında bir TSH değerine sahip olması normal iken, 80’li yaşlarda bir erkek için bu değer 8,9 mU/L olabilir. Stres, beslenme düzeniniz, kullandığınız ilaçlar ve adet görüyor olmanız TSH değerlerinizde anormal farklılıklar çıkmasına sebep olabilir.

TSH değerleri ile vücudumuzda bulunan tiroid hormonu arasında ters bir orantı vardır. Yani vücudumuzda tiroid hormonunun fazla olması nedeniyle TSH testi sonucunuz düşük olabilir. Hipofiz bezini tiroid termometresi olarak da düşünebilirsiniz. Şöyle ki:

TSH değerlerinizin normalinden çok daha yüksek olması tiroidinizin düşük bir performans gösterdiği anlamına gelir. Böyle bir durumda hipofiz beziniz tiroid hormon eksikliğine tepki verir ve aradaki farkı düşürmek için fazladan TSH üretmeye başlar. Bu anormal durumun tıptaki karşılığı hipotiroididir.

TSH değerinizin düşük çıkması ise çok fazla tiroid hormonu ürettiğiniz anlamına gelir. Hipofiz beziniz tiroid hormonunun fazla olmasına da gerekli tepkiyi verir. Bunu da vücut fonksiyonlarını düzeltmek için daha az TSH üreterek yapar. Bu duruma ise hipertiroidi adı verilir.

TSH değerlerinizin çok yüksek veya çok düşük çıkması durumunda ne yapılması gerektiğine birkaç önemli bilgiyi paylaşacağım. Ancak öncelikle farklı insan grupları için olması gereken TSH değerlerine bir göz atalım.

Kadınlarda TSH Normal Değeri Kaç Olmalı?

Aşağıda kadınların yaşına göre olması gereken normal değerler ile birlikte düşük ve yüksek TSH değerlerini bulabilirsiniz:

Yaş Aralığı Normal Düşük Yüksek

18 – 29 yaş 0.4 – 2.34 mU/L < 0.4 mU/L > 4.5 mU/L

30 – 49 yaş 0.4 – 4.0 mU/L < 0.4 mU/L > 4.1 mU/L

50 – 79 yaş 0.46 – 4.68 mU/L< 0.46 mU/L 4.7 – 7.0 mU/L

Erkeklerde TSH Normal Değeri Kaç Olmalı?



Aşağıdaki listeye bakarak erkeklerin yaşına göre olması gereken normal değerler ile birlikte düşük ve yüksek TSH değerleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz:

Yaş Aralığı Normal Düşük Yüksek

18 – 30 yaş 0.5 – 4.15 mU/L < 0.5 mU/L > 4.5 mU/L

31 – 50 yaş 0.5 – 4.15 mU/L < 0.5 mU/L > 4.15 mU/L

51 – 70 yaş 0.5 – 4.59 mU/L < 0.5 mU/L > 4.6 mU/L

71 – 90 yaş 0.4 – 5.49 mU/L < 0.4 mU/L > 5.5 mU/L

Çocuklarda TSH Normal Değeri Kaç Olmalı?

TSH değerleri çocukların yaşına göre değişiklik gösterebilir.

Yaş Aralığı Normal Düşük Yüksek

Erken Doğum 0.7 – 27 mU/L < 0.7 mU/L > 28 mU/L

0 – 4 gün 1 – 29 mU/L < 1 mU/L > 30 mU/L

2 – 20 hafta 1.7 – 9.1 mU/L < 1.7 mU/L > 9.2 mU/L

20 hafta – 18 yaş0.7 – 64 mU/L < 0.7 mU/L > 64 mU/L

TİROİD SORUNLARI BELİRTİLERİ

TSH testi, doktorların hipertiroidizm ve hipotiroidizm gibi yaygın tiroid bozukluklarını teşhis etmesine yardımcı olur.

Tiroidin hormonları aşırı ürettiği hipertiroidi belirtileri ve semptomları şunları içerir:

– Kaygı veya sinirlilik

– Şişkin gözler

– Yorgunluk

– İştah artışı

– Isıya karşı artan hassasiyet

– Adet değişiklikleri

– Kas Güçsüzlüğü

– hızlı veya düzensiz kalp atış hızı

– Uyku problemleri

– Terlemede artış

– Ciltte ve saçlarda incelme

– Titreme

– Bariz bir neden olmadan kilo kaybı

– Anormal derecede genişlemiş bir tiroid bezi (guatr)

Tiroidin yeterli hormon üretmediği hipotiroidizmi olan kişiler aşağıdakileri içeren belirti ve semptomları yaşayabilir:

– Ağrı ve sızılar

– Kabızlık

– Depresyon ve hafıza sorunları

– Kuru cilt

– Yorgunluk

– Guatr

– Yüksek kolesterol

– Ses kısıklığı

– Düşük kalp atış hızı

– Adet değişiklikleri

– Kas güçsüzlüğü

– Soğuk ve sıcağa duyarlılık

– Saçlarda seyrekleşme

– Kilo almak

TSH YÜKSELTEN BESİNLER

– Selenyum:

Vücutta en yüksek selenyum konsantrasyonu tiroid bezinde bulunur ve tiroid fonksiyonuna yardımcı enzimler için hayati öneme sahiptir. Hipotiroidi olan birçok kişide selenyumun düzeyleri eksik olabilir. Selenyum bakımından zengin besinlere günlük beslenmede yer verilmesi önemlidir. Ayrıca buğday rüşeymi, tam tahıllar, ceviz ve sarımsak, soğan, mantar ve ıspanak gibi sebzeler iyi selenyum kaynaklarıdır.

– İyot:

İyot eksikliği varsa, yemeklere iyotlu sofra tuzu eklenmelidir. Balık, süt ve yumurta gibi iyot bakımından daha zengin besinler tüketilmelidir.

– Antioksidanlar:

Antioksidan bakımından zengin meyve ve sebzeler genel sağlığı iyileştirebilir ve tiroid bezinin yararına olabilir. Tiroid bezini serbest radikaller olarak adlandırılan moleküllerin zararlarından korur. Günlük diyetin önemli bir bölümünde çeşitli renklerde sebze ve meyvelere yer verilmelidir.

– B vitaminleri:

Tam tahıllar gibi B vitamini içeriği yüksek olan besinlerin tüketimi de yararlı olur. Kahverengi pirinç, kepekli ekmek, kinoa ve kepekli makarna gibi kepekli tahıllar ve yeşil fasulye, ıspanak gibi sebzeler çeşitli B vitaminleri ve demir içerir. Bunlar metabolizmayı düzenlemeye yardımcı olarak daha fazla enerji verir.

– Su:

Hipotiroidi hastalarında sıklıkla karşılaşılan bir sorun da bireylerde görülen ödemdir. Bunun için bu kişilerde sıvı tüketimi özellikle de su tüketimi arttırılmalı, ortalama günlük 2-2,5 litre arasında su tüketilmelidir.

TSH değerleri düşük olan kişilerin genel olarak lahana, brokoli ve karnabahar gibi guatrojen olarak adlandırılan besinler, soya ve soya bazlı yiyecekler, yüksek oranda işlenmiş gıdalar ve sodyum içeriği yüksek yiyeceklerden uzak durması gerekir.