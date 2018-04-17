METAZORİ GÖRÜŞME!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Crans Montana sonrası 9 buçuk ayın ardından ilk kez görüştü. 2 saati baş başa toplam üç buçuk saat görüşen liderler karşılık pozisyonlarını savunmaktan öteye geçemedi

“DÜRÜST VE AÇIK”

Liderlerin yemeğinin ardından açıklama yapan Birleşmiş Milletler Barış Gücü, “Liderler iki saat baş başa görüşerek dürüst ve açık bir şekilde görüş teatisinde bulundular” demekten öteye gidemedi. Yemekten veya baş başa görüşmeden basına fotoğraf dahi geçilmedi

2 SAAT BAŞ BAŞA

Liderler, yaklaşık 9,5 aylık aranın ardından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında 2 saatlik baş başa görüşme gerçekleştirdi; ardından Spehar’ın da katılımıyla akşam yemek yendi

“ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ YOK”

Cumhurbaşkanı Akıncı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada “Bu akşam yaptığımız toplantıda aktaracağım yeni bir durum ortaya çıkmadı. Taraflar Crans Montana’da hangi noktadaysa aynı noktada duruyorlar. Rum tarafının tavrında bir farklılaşma yok. Zihniyet değişikliği olmalıydı. Bu akşam böylesi bir değişikliğin ipuçlarını görmedim” dedi

“POZİSYONUMUZU KORUYORUZ”

Rum lider Nikos Anastasiadis, görüşme sonrası güneyde Başkanlık Sarayı’na girişte yaptığı açıklamada iki liderin de pozisyonlarını koruduğunu söyledi. Anastasiadis, Birleşmiş Milletler’in adaya özel bir danışman göndermesi durumunda, her iki liderin de buna hazır olduğunu belirtti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Crans Montana’da gerçekleştirilen Beşli Konferans kapsamında bir araya geldikleri 6 Temmuz 2017’den bu yana ilk kez gayri resmi yemekte bir araya geldi.

Liderler 9,5 aylık aranın ardından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında buluştu. Görüşme, saat 19.08’de başladı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışman Vekili Bayan Elizabeth Spehar, 16 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ve Kıbrıs Türk Toplumu lideri Mustafa Akıncı arasında yapılan akşam yemeğinin ardından yazılı bir açıklamada bulundu.

“Samimi ve açık bir şekilde görüş teatisinde bulunuldu”

Açıklamada, “Bugün Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades, BM Misyon Şefi’nin ikametgahında bir araya geldiler. Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades ve Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı iki saat baş başa görüşerek samimi ve açık bir şekilde görüş teatisinde bulundular ve ardından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışman Vekili Bayan Elizabeth Spehar’ın katılımıyla bir akşam yemeğine oturdular” diye belirtildi.

2 saat baş başa

Liderler, yaklaşık 9,5 aylık aranın ardından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında 2 saatlik baş başa görüşme gerçekleştirdi; ardından Spehar’ın da katılımıyla akşam yemeğine geçildi.

Toplamda 3 buçuk saat sürdü

19.08’de başlayan ve ilk iki saati liderlerin baş başa görüştüğü liderler zirvesi toplamda üç buçuk saat sürdü. 2 saatlik baş başa görüşmenin ardından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın da katılımıyla yemek yendi.

Akıncı: Rum tarafının tavrında belirgin farklılaşma görebilmiş değiliz

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Anastasiadis ile gerçekleştirdikleri liderler toplantısında yeni bir durumun ortaya çıkmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, tarafların Crans Montana’da hangi noktadaysa o noktada olmaya devam ettiklerinin altını çizerek, Rum tarafının tavrında belirgin bir farklılaşma görmediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından saat 23.00 sıralarında Cumhurbaşkanlığı’na gitti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yaklaşık yarım saat Cumhurbaşkanlığı yetkilileri ve danışmanlarıyla değerlendirme yaptıktan sonra 23. 45 sıralarında bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 10 aya yakın süreden (Crans Montana’dan) sonra Rum liderle ilk kez biraraya geldiklerini hatırlatarak, toplantıda tarafların nerede durduğunu tespit etmenin söz konusu olduğunu söyledi.

“Bundan sonrasını nasıl gördüğümüzü değerlendirme fırsatı bulduk. Bu gerekliydi, yapılmalıydı” diyen Akıncı, bundan sonrası için net bir fikir sahibi olmanın önemli olduğunu vurguladı.

“Hiçbir şey eskisi gibi olamaz”

Crans Montana’da tarihi bir fırsat kaçırıldığını söyleyen Akıncı, “Gelinen aşamada ben sürekli olarak söylüyorum, yanlış bir anlaşılmaya da meydan vermemek için altını çizmek istiyorum. Hiçbirşey artık eskisi gibi olamaz. Bu artık mümkün değildir. Crans Monatana’da sonuçlanan süreç beraberinde bir sürü ders de getirmiştir Bundan iki taraf da yararlanmalı ve geleceğe bakarken bunları da dikkate almalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yöntem olarak aynı yöntemlerin içine hapsolmak gibi bir niyetimiz ya da kararımız kesinlikle olmayacaktır. Bunu çok açık ve net olarak söylemek istiyorum.

Yani Crans Monatan’da kaldığımız yerden, gene dönelim, içerde başlayalım konuşmaya, konuların etrafında dön babam dönelim, müzakereciler gitsin saatlerce tartışsın, sonra liderler gelsin saatlerce onlara da konuşsun bir yere varamasınlar bu dönem kapanmıştır. Bu geçmişe ait bir olaydı.

Bundan sonraki süreç ancak ucu açık olmayan paket çerçevesinde stratejik yaklaşımla ele alınabilir şeklinde benim daha önceden beyanlarım vardır, bu olabilir mi önümüzdeki dönemde?. Guterres bu konuda bir girişim yapar mı yapmaz mı bunları da önümüzdeki süreç gösterecektir.”

Anastasiadis ile yaptıkları toplantıda yeni bir durumun ortaya çıkmadığını söyleyen Akıncı, tarafların Crans Montana’da hangi noktadaysa o noktada olmaya devam ettiklerini geçen süreç içerisinde Rum tarafının tavrında herhangi bir belirgin farklılaşma göremediğini kaydetti.

Doğal gaz konusu

Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmede doğal gaz konusunu da gündeme getirdiğini belirterek, bundan sonra olabilecekler konusunda uyarılarda bulunduğunu anlattı.

Akıncı, doğal gaz konusunun her iki tarafı da ilgilendiren bir konu olduğunu vurgulayarak, bu konuda ya bir komite kurulması gerektiğini, ya da Rum tarafının çalışmaları askıya alması gerektiğini, bunlar olamıyorsa Kıbrıs Türk tarafının da Türkiye ile birlikte benzeri faaliyetlere girişmek durumunda kalabileceğini, bunların da bilinmesinin gerekli olduğunu ifade etti.

Aplıç ve Derinya kapılarının açılması

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı toplantıya gitmeden önce özellikle Aplıç kapısı konusunda Rum tarafından bilgi talep ettiğini, bu akşamki toplantıda Aplıç’la ilgili Rum tarafındaki çalışmaların 15 Eylül’de bitirileceği bilgisinin verildiğini, Derinya’nın ise 1 Temmuz’da hazır olabileceğinin söylendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin özel temsilci atayabileceği şeklinde duyumlar olduğunu belirterek, bunun sürekli bir danışman değil, geçici görevlendirme olacağının söylendiğini, ancak netleşmiş bir durum olmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bir soru üzerine de, Rum tarafında bir zihniyet değişikliği olması gerektiğini daha önceden de dile getirdiğini, ancak Anastasiadis ile görüşmesinde bu zihniyet değişikliğinin ip uçlarını göremediğini ifade etti.

Anastasiadis: Pozisyonumuzu koruyoruz

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, görüşme sonrası güneyde Başkanlık Sarayı’na girişte yaptığı açıklamada iki liderin de pozisyonlarını koruduğunu söyledi.

Anastasiadis, Birleşmiş Milletler’in adaya özel bir danışman göndermesi durumunda, her iki liderin de buna hazır olduğunu belirtti. Anastasiadis, Derinya ve Aplıç barikatlarının temmuza kadar açılması için hazır olduklarını da belirtti, önce Derinya ardından da Aplıç’la ilgili hazır oldukları yönünde mesaj verdi.

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis, iki tarafın tezlerini ortaya koyduğunu ve bunlarda ısrarlı olduğunu söyledi. Güney Kıbrıs haber kaynaklarına göre Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Akıncı’yla görüşmesi sonrası açıklamasında, yeni bir diyalog perspektifi ihtimalinin de ele alındığını, ancak var olan anlaşmazlıkların yeniden dile getirildiğini kaydetti. Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın doğal gaz konusunu gündeme getirdiğini savundu ve “bu konudaki tutumumu biliyor, bu konu masaya giremez” ifadesini kullandı. Sınır kapılarının açılması konusunda ise Anastasiadis, 1 Temmuz tarihine kadar Derinya Kapısı’nın, yaklaşık Eylül ortalarında ise Lefke Aplıç Sınır Kapısı’nın teslim edilmesinin beklendiğini söyledi. Anastasiadis, yemek sonrasında Başkanlık Sarayı’na geri dönerek, Müzakereci Andreas Mavroyannis ve Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ile istişarelerde bulundu.