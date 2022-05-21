Metehan Çemberi’nde kaza!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 07:30 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan bölgesinde, Dionysios PYLARINOS (E-35) yönetimindeki KWE 486 plakalı salon araç ile Metehan Kara Geçiş kapısı istikametinden gelip kuzey istikametine doğru süratli bir şekilde seyrettiği sırada Metehan Çemberi’ne dikkatsizce giriş yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

BRT