METEHAN'DA EYLEM!

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Genç İşadamları Derneği, Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği, Galericiler Birliği ile Benzinciler Birliği, Lefkoşa Metehan Sınır Kapısı’nda eylem yaparak, kuzey ve güney arasındaki geçişlerin artması amacıyla mevcut kapılardaki personel sıkıntılarının giderilmesi ve yeni kapılar açılmasını talep etti.

Örgütler adına açıklama yapan İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan karşılıklı geçişlerin esnafa faydasının çok büyük olduğunu ifade ederek, tüm sınır kapılarında daha fazla şeridin açılması ve personel sayısındaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Hükümetin de sınır kapılarında yaşanan aksama ve sıkışıklıklarla ilgili adım atması gerektiğini kaydeden Mamülcü, istenilen farkındalığın sağlanmasıyla herkesin kazanmasının söz konusu olduğunu söyledi.

MÜSİAD Başkanı Okyay Sadıkoğlu da, KKTC’nin bir turizm ve eğitim ülkesini olduğunu anımsatarak, turizme katkı ve girdi sağlamak için sınır kapılarının sayısının artırılmasının önemli olduğunu belirtti.

Sadıkoğlu, Güney’den Kuzey’e geçişlerde ciddi bir artış olduğunu da dile getirerek, ticaret, oteller, restoranlar, esnaf ve marketlerin bu sayede daha fazla çalıştığını, bunun devamlılığının sağlanması gerektiğini söyledi.

Eylemde İŞAD üyeleri de söz alarak, daha fazla sınır kapısı açılması ve mevcut kapılardaki personel sıkıntısı ve sıkışıklığın giderilmesi için görüşlerini belirttiler.

Eylem sırasına basına sınır kapılarıyla ilgili hazırlanan bir de bildiri verildi.

Bildiride, sınır kapılarında yapılan incelemeler sonucu varılan tespitler ile bu doğrultuda hazırlanan öneri ve teklifler yer alıyor.