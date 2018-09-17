METEHAN'DA ÜÇÜNCÜ ŞERİT DEVREDE!

Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye girişleri rahatlatmak için iki hafta önce planlanmasına başlanan üçüncü şerit ve kontrol noktası bu sabah geçişlere açıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, üçüncü şeridin bu sabah araç ve yaya geçişine açıldığı duyuruldu.

Üçüncü şeridin geçişlere açılmasından önce Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Metehan Sınır Kapısında yapılan incelemede Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar, Bakan Atakan’ın Özel Kalem Müdürü Ramadan Beysun, Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü Fuat Çelebi, Karayolları Dairesi Müdürü Serhan Kazmacı ve Plan/Proje Müdürü ve Trafik Dairesi Müdür Vekili Ahmet Aydın ile PGM üst düzey personeli de yer aldı.