METEHAN'DA UYUŞTURUCU!

Dün saat 23.00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan bir kişinin üzerinde ve aracında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü personeli tarafından yapılan aramada, yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Polisten alınan bilgiye göre bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.