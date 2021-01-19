Meteoroloji bugün karla karışık yağmur uyarısı yaptı
Meteoroloji bugün karla karışık yağmur uyarısı yaptı
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Meteoroloji bugün karla karışık yağmur uyarısı yaptı…Hafta sonu ise don olayı bekleniyor. Meteoroloji Dairesi, sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.
Bugün ve yarın ise dağlık kesimlerde karla karışık yağmur beklenirken; Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri sabah saatlerinde don olayı yaşanacak.
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