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Meteoroloji bugün karla karışık yağmur uyarısı yaptı

Meteoroloji bugün karla karışık yağmur uyarısı yaptı

Meteoroloji bugün karla karışık yağmur uyarısı yaptı

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Meteoroloji bugün  karla karışık yağmur uyarısı yaptı…Hafta sonu ise don olayı bekleniyor. Meteoroloji Dairesi, sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

Bugün ve  yarın ise  dağlık kesimlerde karla karışık yağmur beklenirken; Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri sabah saatlerinde don olayı yaşanacak. 

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