METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile üst atmosferdeki serni ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.