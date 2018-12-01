METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...
Sağanak yağmur...
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orts kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.
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