METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

Meteoroloji Dairesi, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların cuma öğle saatlerine kadar şiddetli olmasının beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, birçok bölgede toprağın suya doymuş olduğu ve derelerin akışta olduğu gerçeğinden yola çıkarak oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Öte yandan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Lefkoşa Polis Genel Müdürlüğü ile görüşen Başkan Harmancı, olası acil durumlarda koordinasyon içerisinde olunmasını görüştü. Konu ile ilgili olarak Güney Lefkoşa Belediye Başkanı ile de görüşen Harmancı olası acil durumlarda iletişim içerisinde olunması konusunda fikir belirtti.

Yurttaşlar olası acil durumlarda 24 saat hizmet veren Alo 185 Çözüm hattına yada 22 85221 numaralı telefona ulaşabilecek.