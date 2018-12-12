METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...
Sağanak yağmur...
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi alında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu öğleye kadar sağanak yağmurlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli yer yer fırtınamsı olarak esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, rüzgar, yağmur, hava durumu, 12 Aralık 2018
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