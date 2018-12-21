METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

Soğuk ve nemli havanın etkisi altında kalacak olan bölgede hava sıcaklığı önümüzdeki hafta perşembe ve cuma günü 10 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 22-28 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava yarın, 25, 26 ve 27 Aralık tarihlerinde yağışlı, diğer günlerde ise genellikle parçalı bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 18-21 derece, perşembe ve cuma günleri 10-13 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, çarşamba ve perşembe günleri zaman zaman kuvvetli esecek.