METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün ;Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesnin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında kalması beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.