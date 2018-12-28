METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...
Hava durumu...
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün ;Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesnin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında kalması beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, hava durumu, sıcaklık, 28 Aralık 2018, cuma
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