METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...
Sağanak yağmur...
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, hava durumu, 3 Ocak 2019
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