METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...
Hava sıcaklığı...
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemiz alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 4 derece altında seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgar Güney ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.
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